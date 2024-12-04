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В Екатеринбурге мужчина изнасиловал знакомую и изрезал ей гениталии

Ura.ru: в Екатеринбурге собутыльник изнасиловал девушку и изрезал ей ножом гениталии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Свердловской области пьяный знакомый искалечил и изнасиловал девушку во время застолья. Об этом сообщает Ura.ru.

В Екатеринбурге застолье трех человек закончилось изнасилованием и поножовщиной. 20-летняя девушка и ее сожитель находились в гостях у общего знакомого, приятели распивали спиртные напитки. Когда возлюбленный россиянки отлучился в магазин за новой порцией алкоголя, хозяин квартиры напал на нее и изнасиловал. Затем злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил им пострадавшую в область промежности.

Вернувшийся с покупками сожитель девушки сломал насильнику нос и истыкал его вилкой. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, нападавший задержан. Участников конфликта ждет проверка на детекторе лжи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве местный житель изнасиловал свою знакомую, а затем украл у нее 80 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, с ним провели следственные действия. Фигуранту предъявлено обвинение.

Ранее пара россиян напилась и жестоко изнасиловала собутыльницу в Казани.

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