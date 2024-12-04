Россиянин остался без премии и разгромил офис работодателя

Житель Кировской области обиделся на своего работодателя из-за невыплаченной премии и решил отомстить, но попался наряду Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Кирове, ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из офисного здания на улице Карла Маркса. На месте росгвардейцы обнаружили, что неизвестный разбил в здании окно и повредил фасадную плитку.

Хулиган с места происшествия скрыться не успел. Задержанный объяснил росгвардейцам, что таким образом отомстил работодателю, который лишил его премии. Ранее судимый правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка. Он ворвался в помещение и стал ломать оргтехнику и мебель. При этом мужчина, по словам свидетелей, разговаривал с кем-то по видеосвязи. Люди во время налета не пострадали. Росгвардейцы задержали злоумышленника на улице, он госпитализирован.

Ранее мужчина трижды ударил почтальона ножом, потому что давно не получал писем.