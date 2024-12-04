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Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение двух регионов России

Штормовой ветер до 30 м/с грозит нарушить жизнеобеспечение двух регионов России

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Silas Stein/dpa/Global Look Press

Штормовой ветер порывами до 30 метров в секунду и сильные метели могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения и работу транспорта в двух регионах России. Об этом сообщили в МЧС России.

Вероятность возникновения ЧС существует в двух регионах Сибирского и Уральского федеральных округов страны. Из-за сильного ветра есть вероятность обрыва линий электропередачи.

«Вероятность затруднения движения транспорта в СФО на территории Красноярского края, на юге Таймырского Долгано–Ненецкого МР; в УФО на территории Свердловской области», — говорится в сообщении.

Недавно руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что нетипичная для зимнего периода погода на территории Сибири с температурой выше нормы продлится еще минимум от семи до восьми дней.

29 ноября Вильфанд заявил, что во всех российских регионах в декабре ожидается погода теплее нормы.

Ранее россиянам рассказали о погодных аномалиях в декабре.

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