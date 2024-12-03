В Тбилиси задержали готовившего взрыв мужчину

Грузинские полицейские задержали в Тбилиси мужчину, готовившего взрыв. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

25-летний молодой человек был задержан за незаконное перекрытие одной из столичных улиц и неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов. При обыске у него обнаружили две стеклянные бутылки с зажигательной смесью и тряпки.

По мнению следствия, мужчина готовился устроить взрыв. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

3 ноября в Тбилиси бойцы полицейского спецназа разогнали участников антиправительственного митинга у здания грузинского парламента.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее премьер Грузии заявил, что попытка «майдана» в стране провалилась.