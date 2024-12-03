Лжецелительницы взяли с россиянки почти полмиллиона рублей за «снятие порчи»

В Удмуртии мать с дочерью назвались целительницами и обманули 61-летнюю женщину почти на полмиллиона рублей под предлогом «снятия порчи». Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, в гости к жительнице поселка Игра пришла малознакомая девушка, которая сообщила, что у россиянки якобы имеется некая болезнь. Избавиться от недуга она предложила с помощью «обряда исцеления», для проведения которого необходимо бросить в огонь 300 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила девушке, взяла оговоренную сумму в кредит и вновь встретилась с целительницей. Во время обряда злоумышленница завернула купюры в бумагу и велела женщине бросить их в огонь — она так и сделала.

Однако через некоторое время девушка вновь пришла к женщине, но уже в компании своей матери, которая сказала, что обряд был проведен неверно и его необходимо повторить. Для этого обманутая пенсионерка взяла в кредит еще 160 тысяч рублей, которые старшая целительница также завернула в бумагу. Однако, бросая сверток в огонь, жертва мошенниц заметила, что в нем вместо купюр завернуты листы бумаги — аферистки подменили их.

Позже полицейские нашли лжецелительниц и в ходе разбирательства установили, что те подменяли купюры на листы бумаги, а деньги забирали себе. В отношении мошенниц возбуждены уголовные дела, их отпустили под подписку о невыезде.

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