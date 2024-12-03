С выпускниками конкурса «Лидеры России» обсудили работу над их проектами

Победители и суперфиналисты пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» встретились с наставниками и продолжили работу над проектами, сообщает пресс-служба конкурса.

Так, советник президента России – специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин обсудил с заместителем начальника Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Викторией Тюрниковой проекты внедрения высокопроизводительной путевой техники и повышения машинизации ручного труда в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, зампред Госдумы Ирина Яровая встретилась с Евгением Ицаковым и Иваном Огневым. Они договорились провести совместную лекцию для студентов Президентской академии.

Яровая отметила, что, приходя в проект «Лидеры России», нужно в первую очередь понимать, что лидерство – это не про себя, а про всю страну.

«Наша страна, которая создана до нас неимоверными усилиями, требует кропотливого, очень ответственного служения и труда. Поэтому подготовка государственного служащего должна соответствовать масштабу России, и видение государственного служащего должно быть именно масштабным», — сказала она.

Министр образования и науки Валерий Фальков обсудил с Анной Старковой кадровые вопросы в системе образования, способы привлечения в отрасль молодых и талантливых управленцев и вероятностные траектории их развития. Отмечается, что девушка пришла на конкурс, будучи проректором тольяттинского вуза, после – возглавила направление инкубации и акселерации в Сколковском институте науки и технологий. Такое предложение она получила от другого наставника – академика РАН, ректора АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий» Александра Кулешова.

Руководитель ФНС России Даниил Егоров встретился с Вячеславом Солеником, Алексеем Жериковым, Павлом Правящим и Ольгой Литвиненко. Он объяснил, как из администратора налогов ФНС стала сервисной службой.

«Мы знаем, что система управления должна опираться на данные. Но при этом нужно понимать, какие именно данные необходимы для того или иного решения. На сегодня мы уже не просто фискальное ведомство, а поставщик данных», — сказал он

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. Программа пятого сезона идет уже 9 месяцев, в ней участвует 101 наставник.