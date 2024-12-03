На Кубани мужчины из ревности напали на знакомого, избили и засыпали его навозом

В Краснодарском крае перед судом предстанут за жестокое нападение на человека из ревности. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Прикубанском хуторе. По версии следствия, фигуранты выпивали вместе с пострадавшим на территории фермы. В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ревности к женщине, мужчины нанесли знакомому удары руками и ногами. Затем погрузили в ковш, перевезли на другое место и нанесли несколько ударов металлическим сцепным болтом, после чего ушли спать.

Утром, увидев, что пострадавший не дышит, они перенесли его на берег оросительного канала и там засыпали навозом. Человека обнаружили только спустя два месяца.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, один из них скрылся, но его оперативно нашли. Оба фигуранта признали вину, они находятся под стражей.

На данный момент расследование завершено, вскоре мужчины предстанут перед судом.

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