РЖД исключили возвращение курения в поездах

«Российские железные дороги» (РЖД) не вернут разрешение курить в поездах. Наоборот — будут настаивать на увеличении штрафов за нарушение, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы холдинга Ивана Колесникова.

«Разрешения на то, чтобы курить в поездах, не будет точно», — сказал он.

По словам Колесникова, решение об увеличении административного наказания необходимо принимать с учетом эффективности этого метода в международной практике.

Он обратил внимание, что при этом РЖД готовы обсуждать вопрос запрета употребления спиртных напитков в поездах дальнего следования.

Накануне в Министерстве здравоохранения РФ призвали полностью запретить в России продажу сигарет и вейпов. Уже после принятия таких серьезных решений можно будет обсуждать вывод табачных изделий из гражданского оборота, запрет на курение в определенном возрасте и другие шаги, обратили внимание в российском ведомстве.

Ранее российский девятиклассник зверски избил подростка, который поймал его за курением.