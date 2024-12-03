Представители медиаотрасли одобрили закон о регистрации в РКН владельцев каналов

Регистрация в Роскомнадзоре (РКН) владельцев каналов с количеством подписчиков больше 10 тыс. человек позволяет защищать пользователей от интернет-мошенничества и усиливать доверие к контенту в социальных сетях через введение прямой ответственности для авторов. К такому выводу пришли представители медиаотрасли, которые приняли участие в конференции «Медиапространство-2024. Итоги года».

Выступая на сессии «Прогноз и экономика развития российского медиарынка на 2025 год», гендиректор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что потребители становятся более разборчивыми и ценят открытость каналов, откуда они получают информацию.

Он добавил, что «в условиях информационной войны люди стремятся выбирать надежные источники», так пользователи получают уверенность в честности и подлинности контента.

Говоря о нововведении в законодательстве, связанном с регистрацией владельцев каналов с большим количеством подписчиков, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер назвал его правильной инициативой, которая может сделать рынок прозрачным.

«Мы, как участники этого рынка, находимся на «светлой» стороне. Поэтому вопрос регулирования рынка блогеров и всех тех, кто имеет доступ к большим аудиториям с помощью современных инструментов, правильный», — заявил он.

На сессии «Эмоциональный маркетинг, нейросети, кино и цифровое искусство» представители российских соцсетей рассказали о своих успехах и нововведениях.

Так, креативный директор Looky Артем Коновалов сообщил, что функционал площадки совершенствуется и обновляется, сейчас на платформе более 3,5 млн пользователей.

Коновалов напомнил, что Looky стала первой соцсетью со встроенным искусственным интеллектом.

Он добавил, что нейросеть Looky получила обновление — теперь авторы могут генерировать изображения с помощью текстового описания как на основе собственных фотографий, так и без использования исходного фото.

Еще одним креативным и бизнес-инструментом Коновалов назвал умные ИИ-боты, которые работают на основе технологии GPT и очень точно имитируют диалог с живым человеком.

В ближайшее время соцсеть запустит еще несколько новых инструментов, сообщил он.