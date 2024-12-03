Стали известны списки участников номинаций Премии Рунета 2024

По итогам голосования экспертного клуба Премии Рунета 2024 сформированы шорт-листы для каждой номинации, сообщает пресс-служба Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), организовавшей премию.

Отмечается, что в настоящий момент экспертный совет голосует за трех равноправных лауреатов в каждой номинации, которые будут удостоены награды и получат статуэтку премии. Ознакомиться с финалистами можно на сайте премии.

Также организаторы напомнили, что продолжается народное голосование, где все желающие смогут поддержать любимого автора горизонтального контента.

Церемония награждения лауреатов Премии Рунета 2024 пройдет 9 декабря в Третьяковской галерее. Голосование доступно по ссылке.

«Голосуйте и поддерживайте тех, кто вкладывает душу в свою работу. Ведь именно от вас зависит, кто станет победителем в этом году», — отметила исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.

По ее словам, каждый голос важен, и каждая поддержка формирует ландшафт современного рунета.

«Это действительно этап, в котором всякое мнение может стать решающим. Народное голосование — это ваше время, и ваша возможность проявить активность, поддерживая тех, кто создает контент, вызывающий восхищение», — добавила Демкина.

Напомним, Премия Рунета является престижной наградой в области высоких технологий и интернета. В ней принимают участие компании, желающие продемонстрировать свои инновации и достижения. Также премия предоставляет возможность заявить о себе на уровне всей страны и получить признание представителей отрасли. Ее стратегическим информационным партнером является медиахолдинг Rambler&Co.