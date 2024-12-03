Психолог объяснила, что побуждает молодых мужчин выбирать женщин постарше

Психолог, сексолог Ольга Савская в беседе с «Радио 1» объяснила, что побуждает молодых мужчин выбирать женщин старше своего возраста. Со зрелой избранницей, по ее словам, зачастую комфортнее и спокойнее.

«Она знает, чего хочет, она не устраивает сильные истерики. У нее эмоциональная зрелость, опыт в отношениях. Она понимает свои эмоции и уже научилась справляться без лишней драмы. И молодые парни, когда попадают в мир такой женщины, чувствуют стабильность, зрелость, безопасность», — сообщила специалист.

Она добавила, что в отношениях с женщинами, которым за 30, молодые мужчины видят больше конкретики. Дамы же, по ее словам, получают от партнера младше себя эмоциональные качели, которых часто не хватает.

Предприниматель и бизнес-коуч Сергей Летунов до этого рассказал «Газете.Ru», как сохранить гармонию и равенство в семье в условиях, когда жена зарабатывает значительно больше мужа.

Чтобы отношения были равноправными, несмотря на разницу в уровне дохода, необходимо иметь общие ценности, подчеркнул эксперт. Когда у партнеров есть общее видение будущего и устойчивая эмоциональная близость, это позволяет уверенно двигаться вперед, распределяя бытовые обязанности поровну, без конфликтов.

Ранее психолог объяснил, как правильно ссориться при детях.