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В Шотландии собака на пенсии открыла свой зоомагазин

Daily Record: в Шотландии полицейская овчарка на пенсии открыла зоомагазин

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Police Department

В Шотландии собака на пенсии открыла свой зоомагазин, пишет Daily Record.

В Ист-Килбрайде состоялось торжественное открытие нового зоомагазина Jollyes, на котором внимание публики привлекла отставная полицейская собака по кличке Корри. Овчарка, которая прослужила шесть лет в полиции, откусила связку сосисок под аплодисменты людей.

Корри теперь живет на пенсии и при поддержке Национального фонда помощи бывшим служебным животным – партнера благотворительной организации. Новый зоомагазин стремится стать лучшим зоомагазином в районе, предлагая отличное соотношение цены и качества, говорится в заявлении.

Магазин также планирует расширить свои услуги, предоставляя владельцам домашних животных доступ к замороженным сырым кормам, а также выгодные цены на основные услуги, включая чипирование и вакцинацию.

Ранее в США пара потратила все деньги, отложенные на свадьбу, ради спасения собаки.

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