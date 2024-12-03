В Шотландии собака на пенсии открыла свой зоомагазин, пишет Daily Record.

В Ист-Килбрайде состоялось торжественное открытие нового зоомагазина Jollyes, на котором внимание публики привлекла отставная полицейская собака по кличке Корри. Овчарка, которая прослужила шесть лет в полиции, откусила связку сосисок под аплодисменты людей.

Корри теперь живет на пенсии и при поддержке Национального фонда помощи бывшим служебным животным – партнера благотворительной организации. Новый зоомагазин стремится стать лучшим зоомагазином в районе, предлагая отличное соотношение цены и качества, говорится в заявлении.

Магазин также планирует расширить свои услуги, предоставляя владельцам домашних животных доступ к замороженным сырым кормам, а также выгодные цены на основные услуги, включая чипирование и вакцинацию.

Ранее в США пара потратила все деньги, отложенные на свадьбу, ради спасения собаки.