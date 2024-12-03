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В Подмосковье пройдут тематические ярмарки

Более 180 ярмарок проведут в Подмосковье в декабре

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В декабре в Подмосковье планируют провести 187 тематических ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарках жители Подмосковья смогут приобрести различные товары из российских регионов, среди которых мясные деликатесы, мед, сыры и другие продукты.

Также на некоторых ярмарках представят товары из Белоруссии.

В Шаховской жители смогут отметить «Международный день чая».

Больше всего ярмарок пройдет в Истре, Реутове и Подольске (более 100). Также в Раменском организуют 85 ярмарок, а в Щелкове — 75.

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