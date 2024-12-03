Полицейские пресекли нелегальное производство алкоголя в Ленобласти

В Ленобласти выявили и пресекли незаконное производство спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации представителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по производству алкоголя в деревне Вирки. В ходе обыска стражи порядка изъяли более 7,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и готовый к реализации контрафактный алкоголь объемом более 750 литров. Кроме того, они обнаружили этикетки и упаковочные материалы. В гаражных кооперативах на Объездном шоссе и Пискаревском шоссе оперативники нашли еще 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и более 3 тысяч литров спирта в пластиковых тарах соответственно.

Предварительно, нелегальный алкоголь злоумышленники реализовывали в розницу частным лицам в Петербурге и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Предполагаемого организатора незаконного бизнеса заключили под домашний арест.

Ранее стало известно, что за нелегальным производством алкоголя будут следить из космоса.