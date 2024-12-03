Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейские пресекли нелегальное производство алкоголя в Ленобласти

В Ленобласти полицейские пресекли нелегальное производство алкоголя

В Ленобласти выявили и пресекли незаконное производство спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации представителя ведомства, сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по производству алкоголя в деревне Вирки. В ходе обыска стражи порядка изъяли более 7,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и готовый к реализации контрафактный алкоголь объемом более 750 литров. Кроме того, они обнаружили этикетки и упаковочные материалы. В гаражных кооперативах на Объездном шоссе и Пискаревском шоссе оперативники нашли еще 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и более 3 тысяч литров спирта в пластиковых тарах соответственно.

Предварительно, нелегальный алкоголь злоумышленники реализовывали в розницу частным лицам в Петербурге и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Предполагаемого организатора незаконного бизнеса заключили под домашний арест.

Ранее стало известно, что за нелегальным производством алкоголя будут следить из космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами