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Россиянин хотел отомстить знакомому публикациями в соцсетях, но сам попал за них в суд

Жителя Новосибирска осудили за донос на знакомого

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Житель Новосибирска хотел привлечь внимание полиции к знакомому за действия в соцсетях, но сам оказался в колонии. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По версии следствия, между мужчиной и его другом возник конфликт, связанный с финансами. Россиянин хотел привлечь оппонента к уголовной ответственности, поэтому купил планшет и SIM-карту, зарегистрированную на друга.

Позже он завел страницу в социальных сетях, где от имени знакомого оскорблял память защитников Отечества и ветеранов Великой отечественной войны. Помимо этого, он оправдывал терроризм и призывал людей к подобным действиям. При этом записи он оставлял с планшета, находясь рядом с местом, где жил оппонент.

После этого, по просьбе осужденного, еще один знакомый спрятал устройство дома у пострадавшего. Правоохранители оперативно выяснили, что публикации делал не тот, у кого нашли планшет, и нашли настоящего виновника.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал россиянина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Ранее суд вынес приговор жителю Красноярского края по делу о терроризме.

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