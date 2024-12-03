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Клиенты Т-Банка смогут попрактиковаться в математике в мобильном приложении

Т-Банк запустил онлайн-тренажер по математике

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Т-Банк запустил в мобильном приложении первый в России бесплатный онлайн-тренажер по математике «Число Т», сообщают в компании.

С помощью тренажера пользователи смогут повысить уровень своей финансовой грамотности, изучить варианты решения задач по математике и другие навыки.

В тренажере представлены задачи различных уровней сложности, которые не повторяются. Также в банке уточнили, что алгоритмы тренажера подстраиваются под пользователя, усложняя или упрощая задачи.

«Мы живем в цифровом мире, где происходит непрерывная цифровая трансформация. Любая инновация в этой сфере всегда начинается с языка математики», — отметил директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-Банка Константин Маркелов.

Он добавил, что главная задача тренажера — повысить интерес к математике и помочь желающим прокачать логическое мышление.

«Число Т - это часть нашего образовательного проекта «Т=Математика». Это своего рода тренажерный зал для ума, где в игровой форме дети могут учиться, узнавать новое, а взрослые - поддерживать в тонусе работу мозга», — рассказал Маркелов.

На данный момент в тренажере доступны задачи с процентами, пропорциями и масштабами, концентрацией веществ в растворах и смесях, а также сложные проценты и экономические задачи. В будущем функционал тренажера обещают расширить и добавить другие предметы и задания.

В Т-Банке отметили, что тренажер разрабатывали эксперты «Т-Образования» при участии лучших математиков России. Запуск онлайн-тренажера стал продолжением ряда бесплатных образовательных инициатив, которые входят в масштабный проект Т-Банка «Т=Математика». Частью проекта является Всероссийский математический диктант, прошедший 1 декабра, который плвнируют сделать ежегодным. Всего в проекте приняли участие уже более 70 тысяч человек.

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