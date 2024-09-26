Экс-вагнеровцу, который похитил в Жигулевске девятилетнюю девочку, дали четыре года

Экс-вагнеровец получил срок за похищение девочки и адресованные ей угрозы расправы, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В июле прошлого года 39-летний Алексей Г. из Жигулевска заманил к себе домой девятилетнюю девочку, пообещав накормить мороженым, и незаконно ее удерживал. Раньше мужчина воевал в составе ЧВК «Вагнер» в зоне СВО и попал под амнистию, в колонии он, как уточняется, оказался за причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Также сообщалось, что мужчина завел школьницу в свой дом в дачном массиве, засунул ей тряпку в рот и принялся избивать, заперев входную дверь. Злоумышленник успел причинить ребенку телесные повреждения. Потерпевшую удалось спасти, ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Алексея задержали и возбудили против него уголовное дело по двум статьям, только за похищение несовершеннолетней подсудимому грозило лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Однако в итоге суд назначил 40-летнему фигуранту наказание в виде лишения свободы на четыре года, отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Ранее беременная женщина из Якутии потеряла ребенка после избиения судимым вагнеровцем.