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Москвички обвинили специалиста по иглоукалыванию в сексуальных домогательствах

Клиентки центра восточной медицины обвинили китайского доктора в домогательствах

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Shutterstock

Клиентки столичного центра восточной медицины обвинили врача в сексуальных домогательствах, полиция начала проверку. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, подозреваемым оказался 65-летний врач из Китая, который практикует иглоукалывание и массаж, и ведет прием в клинике, которая расположена в центре Москвы. Недавно сразу несколько пациенток обвинили мужчину в сексуальных домогательствах и обратились с заявлениями в полицию.

«У меня было раковое заболевание, поэтому я также по рекомендациям родных решила обратиться за помощью к этому врачу. Он говорил, что излечит меня. Я, доверившись, пошла к нему как к гинекологу. Во время осмотра он трогал мои половые органы. Затем сказал, что мне необходима его мужская энергия, и он может помочь физически», — вспоминает одна из пострадавших.

За первый сеанс иглоукалывания у китайского доктора она заплатила 12 тыс. рублей, а спустя время стала его постоянной клиенткой, и цена за процедуры стала снижаться. 37-летняя женщина уточнила, что пришла в центр по рекомендации друзей, записала на процедуры своего отца, и не ожидала, что специалист воспользуется ее уязвимым положением. По словам пострадавшей, врач начал ее трогать и произносить «недвусмысленные фразы, намекающие на интимную близость», услышав это, женщина прервала сеанс и вышла из кабинета.

Другие клиенты подозревают китайца в мошенничестве. Они отдали доктору 500 тыс. рублей за настои и травы, которые, по его заверениям, должны были «разгонять энергию по кровотоку», но безрезультатно. Пострадавшие также отмечают, что сеансы проходили в ужасных санитарных условиях, и врач якобы не менял простынь, на которую ложилось по 20 человек в день. Они подали коллективную жалобу и надеются, что специалист по иглоукалыванию выплатит им моральную компенсацию и вернет деньги.

Ранее россиянка записала на камеру домогательства таксиста-мигранта.

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