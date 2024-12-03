Подросток подал в суд на родителей, которые отдали его в школу-интернат

Подросток из Великобритании обратился в суд после того, как родители бросили его в африканской школе-интернате. Они, как пишет Metro, решили, что их сын присоединился к лондонской банде.

Мальчик, имя которого не называется, обратился в британское консульство и организацию по защите детей, чтобы привлечь к ответственности своих родителей, которые записали его в африканскую школу и улетели обратно без него. 13-летний школьник начал процесс по семейным делам, намереваясь вернуться в свой дом в Великобритании. Он утверждает, что в школе с ним «грубо обращаются», а также плохо учат и кормят. Кроме того, мальчик считает унизительным то, что «его английские друзья дразнят его за то, что он был депортирован».

Представитель юноши отмечает, что он также подвергался физическому насилию и «невероятным ограничительным мерам», когда жил вместе с родителями. Мальчик отрицает свою причастность к каким-либо подростковым бандам, а адвокаты описали его как «очень вежливого и внятного», увлекающегося футболом и кулинарией. Тем не менее британские соцработники, знающие ребенка еще до его отправки в Африку, отметили, что он часто опаздывал на занятия, поздно приходил домой, носил дорогую одежду и имел несколько телефонов, которые могли быть украдены.

Даты слушаний по делу пока не назначены, но родители не спешат забирать сына из Африки, так как там «нет тех рисков, которым он подвергал себя в Великобритании».

Ранее на Урале школьник сбежал из дома, поругавшись с отцом из-за скорости интернета.