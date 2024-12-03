В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Будущее Роснефти»

Более 500 студентов из 60 вузов России приняли участие в фестивале «Будущее Роснефти», который прошел в Санкт-Петербургском государственном университете, сообщает пресс-служба компании.

Фестиваль прошел в очном и дистанционном форматах, в рамках которых студенты приняли участие в викторинах, квестах, мастер-классах и тренингах. Также студенты смогли выполнить тестовые конкурсные задания.

По итогам отбора определились 100 финалистов, которые затем приняли участие в кейс-чемпионате по 5 направлениям: «Геологические знания», «Нефтегазовое дело», «Геофизические методы поиска месторождений», «Охрана окружающей среды», «Экономические аспекты и менеджмент в нефтегазовой отрасли».

В завершении фестиваля для студентов провели ярмарку вакансий.

«Роснефть» проводит корпоративные программы «Будущее Роснефти» с 2009 года с целью привлечения в компанию талантливой молодежи и формирования внешнего кадрового резерва.