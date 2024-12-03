В Ленобласти двое участников СВО учинили расправу над двумя знакомыми

В Ленобласти задержали участников СВО, причастных к гибели двух местных жителей. Об этом пишет 47news.

По данным издания, в конце ноября под Лугой обнаружили тела двух мужчин. Незадолго до этого в экстренные службы позвонил аноним, который указал место захоронения и сообщил, что убитого звали Павлом. В итоге его останки полицейские нашли под собачьей будкой в СНТ «Строитель».

По подозрению в убийстве задержали 44-летнего Романа Павлова из Липецка, в настоящее время проживающего в Петербурге, и его 38-летнего приятеля Дениса Петрова из Сланцев. Оба находились на фронте, при этом один из них был признан Минобороны пропавшим без вести. Оказалось, что в этом году мужчины вернулись из зоны СВО, и вскоре Павлов зарезал во время ссоры Павла Тепцова, с которым отдыхал в бане. Петров помог ему избавиться от тела.

На допросах подозреваемые показали еще один труп, предварительно, мужчины по имени Сергей, который якобы задолжал Павлову деньги. Убийцу арестовали, его сообщник, оставивший анонимное сообщение, проходит по делу в качестве свидетеля. До этого фигуранты были судимы за кражи, нанесение тяжких телесных и два убийства. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее экс-вагнеровца, получившего помилование за участие в СВО, осудили за убийство приятеля.