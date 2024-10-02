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Экс-вагнеровца, получившего помилование за участие в СВО, осудили за убийство приятеля

В Томской области осудили мужчину, который служил в ЧВК «Вагнер» и убил знакомого

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Народный Фронт

В Томской области осудили экс-бойца ЧВК «Вагнер», который был помилован за участие в СВО и расправился с приятелем. Об этом сообщает ТВ2, ссылаясь на решение Асиновского городского суда.

В 2014 году Александр Процкий оказался на скамье подсудимых за серию краж, автоугон, нанесение побоев и угрозу убийством. После начала спецоперации Процкий оказался на фронте и даже получил медали «За отвагу», «Бахмутская мясорубка» и наградной крест от ЧВК «Вагнер».

Скорее всего, мужчину завербовали в колонии, а после службы в зоне СВО он получил помилование и вернулся в родное Асино. Сообщается, что фотография Процкого, где он снят на фоне баннера «Народный Фронт», уже исчезла из соцсетей движения.

В августе 2024 года 42-летнего рецидивиста вновь осудили, на этот раз за покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества и расправу над знакомым, произошедшую в январе. Процкий убил 29-летнего приятеля, который заехал к нему в гости. Мужчины подрались, но в драке победил хозяин. Он же отвез тело убитого к реке Чулым и спрятал его в снегу.

Обвинительный приговор по делу вынес судья Александр Зезюн, однако текст его решения пока не опубликован.

Ранее убивший семью в Волгограде экс-боец «Вагнера» рассказал детям о семейных ценностях.

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