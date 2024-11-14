Девушка нашла пластического хирурга в TikTok и не перенесла операцию по коррекции носа

В Италии девушка не перенесла операции по коррекции носа, пишет Daily Mail.

В начале ноября 22-летняя Маргарет Спада приехала из маленького города на Сицилии в Рим, чтобы обратиться в неназванную клинику эстетической медицины после того, как увидела рекламу этого заведения в TikTok. Хирург пообещал, что операция стоимостью €3 тыс. не оставит шрамов и займет не более 20 минут. В столицу Маргарет приехала вместе со своим молодым человеком, родители девушки также знали о ее планах.

Однако уже после введения местного анестетика она почувствовала себя плохо и потеряла сознание еще до начала операции. Несколько попыток реанимации не увенчались успехом, и ее срочно доставили в больницу, где она впала в кому. Спустя три дня у девушки остановилось сердце.

Сообщается, что врачи пригласили в операционную бойфренда Маргарет после того, как ее состояние ухудшилось. Юноша стал снимать происходящее на камеру, получившееся видео теперь использует в качестве доказательства сторона обвинения. Сейчас следователи выясняют, была ли выбранная жертвой клиника должным образом лицензирована для проведения сложных косметических операций, таких как ринопластика.

Ранее россиянке изуродовали лицо в московской клинике пластической хирургии.