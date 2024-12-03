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Врач рассказала, какой хлеб является самым полезным

Врач Мухина: цельнозерновой хлеб является самым полезным

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Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее полезным для здоровья является цельнозерновой хлеб, потому что в нем содержится больше полезных веществ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«В обычном хлебе в момент очищения зерна удаляется самая полезная его часть, а как раз наружная оболочка содержит и витамины, и аминокислоты, и микроэлементы. В цельнозерновом есть витамины E и группы B, а в 100 граммах — 30% суточной нормы цинка, железа, магния, кальция, фосфора и 10% суточной нормы белка», — сообщила Мухина.

По ее словам, в цельнозерновом продукте есть большое количество нерастворимой клетчатки. С ее помощью запускается процесс очищения кишечника, уточнила врач. Она также советует выбирать хлеб на закваске, потому что такой продукт считается более натуральным.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что белый хлеб — это не вредный продукт, однако он способствует набору лишнего веса. Этот продукт разрешен в питании всех, кроме людей с ожирением, сахарным диабетом любого типа и непереносимостью глютена, уточнила она.

Ранее сообщалось, что в России разработали рецептуру полезного хлеба, нормализующего холестерин.

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