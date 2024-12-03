В Швеции не исключили, что разрывы кабеля с Финляндией произошли в результате диверсий

Разрывы интернет-кабеля между Финляндией и Швецией могли быть вызваны диверсиями. Об этом телеканалу SVT заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Болин отметил, что власти серьезно относятся к данной ситуации. Финская полиция проводит расследование, и в свете обстоятельств предполагается возможность диверсий. Министр добавил, что правительство поддерживает связь с ответственными органами и следит за развитием событий.

Разрыв зафиксировали на территории Финляндии в ночь на 3 декабря. По данным Helsingin Sanomat, речь идет об интернет-кабеле.

Ранее два кабеля — BCS East-West, который соединяет Литву и Швецию, и C-Lion1, связывающий Финляндию с Германией, были внезапно повреждены 17 и 18 ноября. Министр обороны Германии Борис Писториус утверждал, что эти повреждения произошли «намеренно».

20 ноября появились сообщения о том, что датские военные суда задержали китайское судно Yi Peng 3, которое проходило рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. НАТО заподозрило это китайское судно, пришедшее из России, в умышленном повреждении кабелей с использованием якоря. Источники указывают, что в момент инцидента транспондер, передающий данные о местоположении судна, был отключен.

По данным СМИ, капитан судна — россиянин, а сам Yi Peng 3 следовал из российского порта Усть-Луга. Подробности — в материале «Газеты.Ru»..

Ранее политолог намекнул, кому может быть выгоден разрыв кабеля C-Lion1.