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Россиянам назвали три популярные схемы инвестиционного мошенничества

ВТБ предупредил об атаках мошенников под видом инвестиционных консультантов

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Depositphotos

ВТБ выявил три новые схемы в сфере инвестиций, которыми пользуются мошенники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первая схема включает в себя сайты и приложения, которые копируют реальные финансовые организации для привлечения клиентов. Мошенники под видом консультантов просят свои жертвы открыть «инвестиционный счет» и показывают фальшивые доходы для повышения доверия.

Вторая схема нацелена на жертв, которые уже пострадали от мошенников. Аферисты представляются сотрудниками государственных органов и предлагают вернуть деньги за предоплату, но в итоге жертвы теряют еще больше средств.

Согласно третьей схеме, мошенники предлагают установить «аналитический софт» и с помощью него получают доступ к личным счетам, оформляют кредиты или просто присваивают себе деньги жертвы.

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов отметил, что мошенники используют доверие к инвестиционным инструментам и криптовалюте. Перед тем как начать инвестировать, необходимо проверять лицензии компаний и избегать переводов по указаниям незнакомцев, заключил он.

Ранее эксперт раскрыл россиянам, как можно обезопасить свои вклады.

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