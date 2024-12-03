В центре Петербурга двухлетняя девочка упала в лестничный пролет со второго этажа

В Адмиралтейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка, девочка упала в лестничный пролет. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 1 декабря. Мать с детьми вышла из квартиры на пятом этаже, семья собиралась в аквапарк. Из-за неисправности лифта мать и дети спускались вниз по лестнице, на двух этажах которой отсутствуют металлические ограждения.

На втором этаже двухлетняя девочка поскользнулась и упала в проем между ограждениями. На место были вызваны медики, ребенку оказали необходимую помощь. Подробности состояния пострадавшей неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Челябинске упал лифт с ребенком внутри. 12-летний мальчик ехал в лифте, когда тот поднялся до 13-го этажа и резко упал вниз до седьмого этажа. После падения лифт остановился и открылся. Прокуратура начала проверку управляющей компании и других ответственных лиц на исполнение норм жилищного законодательства. Школьник не пострадал.

Ранее в Перми ребенок попал в больницу после удара током в подъезде.