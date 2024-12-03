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Женщина получила пожизненное за то, что посадила мужчину в чемодан и отказалась выпустить

Американка посадила партнера в чемодан во время игры в прятки и попала под суд

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Orange County Corrections

В США приговорили к пожизненному заключению женщину, которая посадила своего бойфренда в чемодан и отказалась его освободить, передает CNN.

Как сообщают СМИ, 47-летняя Сара Бун из Флориды попала под суд за издевательства, ставшие фатальными для ее жертвы — 42-летнего Хорхе Торреса. В феврале 2020 года пара пила алкоголь и играла в прятки. По словам Бун, Торрес добровольно забрался в чемодан, после чего она застегнула молнию, а затем стала наблюдать, как ее партнер пытается выбраться. Мужчина просил свою подругу выпустить его, но она отправилась спать. На суде Бун заявила, что два пальца Торреса торчали из чемодана, и она подумала, что он сам сможет освободиться. Когда женщина проснулась, она все же открыла чемодан, обнаружила внутри бойфренда, который уже был без сознания, и позвонила в 911. Прибывшие медики оказались бессильны.

Следствие изучило видеозаписи, на которых Торрес умолял освободить его и говорил, что не может дышать, а Бун смеялась и мешала ему сделать это самостоятельно, повторяя: «Вот что я чувствую, когда ты мне изменяешь». На октябрьском заседании подсудимая признала себя виновной, а перед вынесением приговора заявила, что подвергалась насилию со стороны жертвы. Женщина утверждала, что Торрес «пинал, бил, насиловал, душил» ее, и была шокирована финальным вердиктом судьи. Она подала прошение о новом судебном разбирательстве, но оно было отклонено.

Ранее в Петербурге ограничили в свободе женщину, по вине которой муж выпил уксус вместо водки.

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