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В Новосибирске подросток с особенностями развития просидел целую ночь в колодце

Mash: в Новосибирске пропавшего подростка нашли в колодце с водой

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Телеграм-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске сотрудники Росгвардии нашли в колодце подростка с особенностями развития, юноша просидел в ловушке всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

16-летний юноша пропал 28 ноября, семья обратилась в правоохранительные органы, когда подросток вовремя не вернулся домой. Его искали волонтеры и полиция. Обнаружить пропавшего смогли сотрудники Росгвардии.

Молодой человек провалился в открытый колодец и сутки просидел в нем. Несовершеннолетнего подняли на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Челябинске 11-летний школьник упал в яму с кипятком, он госпитализирован с ожогами ног. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Яма с кипятком образовалась из-за прорыва теплотрассы, ремонтные работы на участке ведет АО «УСТЭК-Челябинск».

Ранее на Алтае подросток упал в котлован, катаясь с горки.

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