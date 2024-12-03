В Новосибирске подросток с особенностями развития просидел целую ночь в колодце

В Новосибирске сотрудники Росгвардии нашли в колодце подростка с особенностями развития, юноша просидел в ловушке всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

16-летний юноша пропал 28 ноября, семья обратилась в правоохранительные органы, когда подросток вовремя не вернулся домой. Его искали волонтеры и полиция. Обнаружить пропавшего смогли сотрудники Росгвардии.

Молодой человек провалился в открытый колодец и сутки просидел в нем. Несовершеннолетнего подняли на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Челябинске 11-летний школьник упал в яму с кипятком, он госпитализирован с ожогами ног. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Яма с кипятком образовалась из-за прорыва теплотрассы, ремонтные работы на участке ведет АО «УСТЭК-Челябинск».

Ранее на Алтае подросток упал в котлован, катаясь с горки.