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Новосибирского депутата будут судить за незаконный майнинг криптовалют

Депутата из Новосибирской области осудят за незаконный майнинг в гараже

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Прокуратура Новосибирской области

Депутат из Криводановского сельсовета Новосибирской области незаконно подключился к электросети для добычи криптовалюты. Об этом сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина в интернете купил специальное оборудование, предназначенное для добычи цифровой валюты, которое разместил в своем гараже в селе Криводановка. С июня 2022-го по июнь 2023 года он незаконно подключил оборудование к воздушной линии на электрической опоре и электрической подстанции рядом с его гаражом. При обысках из гаража депутата изъяли 16 единиц майнингового оборудования.

Прокурор Новосибирского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана, в особо крупном размере».

Ущерб от действий депутата составил 6,5 млн рублей, его имущество на 1,2 млн рублей арестовали. Уголовное дело направили в Новосибирский районный суд. Депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит электроэнергии в ряде регионов из-за майнинга.

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