Юрист предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

Мошенники могут звонить гражданам с угрозами о наличии якобы незадекларированных доходов. Они могут использовать запугивание, угрожая мнимой конфискацией денежных средств в пользу государства, и отправлять жертвам опасный QR-код для перевода денег на специальный счет. Об этом рассказал РИА Новости налоговый юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

По словам юриста, мошенники могут сначала представиться по телефону работниками силовых или контрольных органов и предложить гражданину перейти на так называемый защищенный канал связи. Затем они могут перезвонить через мессенджер, при этом аватар звонящего будет украшен символикой Федеральной налоговой службы (ФНС) или логотипом портала «Госуслуги». Хаминский отметил, что сначала злоумышленники сообщают о якобы незадекларированных денежных средствах и возможных последствиях за уклонение от уплаты несуществующего налога. После этого мошенники начинают запугивать жертву, угрожая конфискацией денег в пользу государства, и предлагают перевести средства на указанный ими счет.

«Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчет. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные», — предупредил Хаминский.

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