Минюст США намерен обязать Google продать свой браузер

Министерство юстиции США потребует у суда, чтобы корпорация Alphabet, владеющая технологическим гигантом Google, продала браузер Chrome. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным журналистов, 20 ноября сотрудники прокуратуры планируют обсудить не только продажу Chrome, но и обратиться к судье Федерального суда округа Колумбия Амиту Мехте с просьбой установить требования к лицензированию данных.

По информации источников Bloomberg, антимонопольные меры предусматривают также шаги, касающиеся искусственного интеллекта. Отмечается, что чиновники отказались «от более жесткого варианта, который вынудил бы корпорацию продать Android».

В министерстве юстиции хотят потребовать продажи браузера, поскольку он является одним из основных способов доступа к поисковой системе Google. Согласно данным службы анализа веб-трафика StatCounter, доля Chrome на рынке США составляет 61%.

Представители Google при этом считают, что подобные инициативы могут нанести ущерб пользователям и разработчикам. По словам вице-президента компании по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд, министерство юстиции «продолжает продвигать радикальную повестку дня, которая в данном случае выходит далеко за рамки юридических вопросов».

5 августа суд в Вашингтоне постановил, что Google незаконно монополизировала рынок поиска посредством эксклюзивных сделок. Окружной судья Амит Мехта заявил, что выплаты подразделения Alphabet в 2021 году в размере $26,3 млрд за то, чтобы сделать поисковую систему Google опцией по умолчанию на смартфонах и веб-браузерах, фактически помешали конкурентам добиться успеха на рынке. Таким образом, правительство США одержало победу в первом крупном антимонопольном деле против технологического гиганта за более чем два десятилетия.

Ранее Google обязали полностью открыть Android для других магазинов приложений.