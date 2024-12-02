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Пьяная женщина избила водительницу такси на глазах у ребенка в Липецке

В Липецке пьяная женщина избила водительницу такси на глазах у ребенка

В Липецке пьяная женщина с ребенком заказала такси и избила водительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Камеры Липецка 18+».

По информации Telegram-канала, таксистка приехала на заказ к дому №1 на улице Шерстобитова, где ее ждала женщина в нетрезвом состоянии с ребенком. Сев в машину, пассажирка сразу начала провоцировать конфликт с водительницей и оскорблять ее.

Водительница такси всячески избегала конфликта, пока пассажирка не набросилась на нее с кулаками. После этого между женщинами произошла драка, которая попала в объектив камеры. Все случилось на глазах у маленького ребенка.

В результате у таксистки оказался разбит телефон и планшет. Кроме того, она получила синяки и ушибы. Конфликт между женщинами продолжался до приезда на место правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее подростка, изрезавшего таксистку ножом, арестовали в Омской области.

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