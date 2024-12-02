На форуме РВК фондам рассказали о планах принять закон «О технологической политике»

Внешние ограничения стали катализатором роста спроса на технологии со стороны крупного бизнеса и государства. Об этом на форуме «Инвестиции в быстрорастущие технологические компании: приоритеты государства, инвесторов и управляющих», организованном и проведенным Российской венчурной компанией (РВК) и министерством экономического развития РФ, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

На мероприятии обсудили влияние венчурной индустрии на экономическое и технологическое развитие страны, а также эффект от мер государственной поддержки и регулирования сектора.

Как отметил гендиректор РВК Анатолий Браверман, площадка форума дает возможность для активной коммуникации между государством, бизнесом и экспертным сообществом, более интенсивного притока капитала в сферу венчурного инвестирования, поддержки перспективных проектов и малых компаний.

Решетников рассказал, что высокая стоимость финансовых ресурсов стимулирует сотрудничество между небольшими разработчиками и крупными игроками, что ведет к оживлению венчурного рынка. Министр уточнил, что этот тренд поддерживает необходимость укрепления технологического лидерства в ключевых секторах экономики.

По его словам, основные векторы этой работы задает высокотехнологичное предпринимательство. Поддержка различных грантов и программ доращивания позволяет малым технологическим компаниям (МТК) превращать технологии в экономический актив, встраиваться в кооперационные цепочки крупного бизнеса, добавил он.

Министр считает, что нацпроекты по обеспечению технологического лидерства могут объединить предложение высокотехнологичной продукции с квалифицированным спросом. При этом он подчеркнул, что в институциональном плане законодательную поддержку развития венчурного рынка призван обеспечить закон «О технологической политике».

Решетников объяснил, что закон расширяет право на риск для добросовестных инвесторов, а также закрепляет долгосрочный приоритет на развитие собственных технологий и обеспечение для них рынков сбыта. Он добавил, что правительство будет заранее определять перечень технологий для создания востребованной продукции.

Кроме того, министр уточнил, что законопроект об инвестиционных товариществах предусматривает допуск физических лиц к участию в инвестиционных товариществах и упрощение процедур нотариального оформления сделок.

«Эти меры содействуют созданию технологических кооперационных цепочек и обеспечению связанного подхода к развитию высокотехнологичных продуктов. При этом хотелось бы подчеркнуть роль венчурного рынка, фондов, готовых инвестировать в новые проекты, содействовать их скорейшей коммерциализации и выходу компаний на производственные мощности», — сказал он.