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Россиянку с гигантской миомой и внутренним кровотечением спасли в Подмосковье

В Подмосковье врачи спасли пациентку с огромной миомой

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Freepik

Врачи Видновского перинатального центра спасли женщину с гигантской миомой и внутренним кровотечением, пациентка несколько суток терпела боль в животе. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

41-летняя женщина поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, трое суток россиянка терпела сильные боли в области живота. В ходе обследования медики обнаружили у пациентки обширное внутреннее кровотечение.

«Из-за тяжести состояния потребовалась ее подготовка к операции в отделении реанимации и интенсивной терапии. В ходе хирургического вмешательства удалили 10-сантиметровую миому весом 500 граммов. Это была технически сложная операция», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Кровопотерю удалось восполнить, пациентка некоторое время находилась под наблюдением медиков и была выписана на амбулаторное лечение. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Долгопрудненской больнице хирурги спасли жизнь пациентки с огромной опухолью матки, новообразование сдавило вену и спровоцировало развитие тромбоза. Диагностика показала, что миома достигала 20 см в диаметре и соответствовала массе плода на 21-й неделе беременности.

Ранее россиянка не могла забеременеть из-за множественной миомы.

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