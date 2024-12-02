Россиянин лишился квартиры из-за недобросовестного застройщика и поселился в гараже

В Свердловской области пенсионер лишился жилья из-за недобросовестного застройщика и теперь вынужден жить в гараже. Об этом сообщает E1.ru.

По информации портала, в 2013 году 65-летний владелец двухкомнатной квартиры в городе Березовском решил перебраться в Екатеринбург. Он увидел привлекательное предложение от застройщика Владимира Воробьева — жилой комплекс должен был располагаться неподалеку от метро на улице Фрезеровщиков. Россиянин продал свое жилье и вложился в новостройку, а оставшиеся деньги потратил на съемную квартиру.

Ключи от новой двухкомнатной квартиры мужчина должен был получить в 2015 году, однако этого не произошло. Суд обязал Воробьева выплатить мужчине 3 млн рублей, но денег пенсионер так и не увидел в связи с тем, что застройщика признали банкротом и отправили в колонию. Всего недобросовестный девелопер обманул людей на 149 млн рублей.

В результате россиянин остался без жилья и денег. Ему пришлось поселиться в гараже, где он оборудовал себе две комнаты, а также установил кровать и печь. При этом санузел у пенсионера отсутствует — он моется в бане, а ходит в туалет на работе или в ведро.

Пожилой мужчина находится в реестре таких же обманутых дольщиков и надеется однажды обзавестись жильем. Однако на деньги, которые он заплатил девелоперу в 2013 году, он теперь сможет купить лишь однокомнатную квартиру.

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