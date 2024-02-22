Россиян предупредили об опасности покупки жилья с непогашенной ипотекой

Россиянам не стоит покупать квартиру, приобретенную в ипотеку, если она еще не погашена. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

Он пояснил, что для покупки такого жилья сначала нужно будет снять обременение — погасить задолженность по кредиту. В связи с этим денежные средства покупателя сначала направят на ее погашение. Переход права собственность на недвижимость перейдет только после того, как банк выдаст закладную на нее.

«Естественно, что данные процессы происходят не единовременно, чем и пользуются мошенники. Для проведения подобных сделок привлекаются регистраторы как со стороны покупателя, так и со стороны продавца, действующие по доверенности. Если собственник жилья после того, как деньги поступят в банк, а кредит будет погашен, напишет заявление о том, что запрещает проводить сделку с недвижимостью без его личного участия, то регистрация перехода права собственности будет остановлена», — предупредил Пысин.

По его словам, недобросовестные продавцы также могут попытаться продать квартиру еще одному покупателю или воспользоваться изменениями в законе о банкротстве и признать сделку недействительной.

Накануне в пресс-службе компании МИЭЛЬ сообщали, что средняя цена проданных квартир на вторичном рынке Москвы в январе 2024 года установила максимальное значение за последние три года — 16,1 млн рублей. По данным застройщика, предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года на уровне 15,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве резко сократилось предложение одного вида квартир.