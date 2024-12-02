Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковные сноубордисты взяли 3 медали на Кубке России

Команда из Подмосковья взяла 2 золота на Кубке России по сноуборду

close
Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья получили 3 медали на 1 и 2 этапах Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Сноубордистка Варвара Артюхова заработала 2 золотые медали в «параллельном слаломе» среди женщин, а в мужских соревнованиях Дмитрий Карлагачев завоевал бронзу.

Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду прошли с 28 по 30 ноября на ГЛЦ «Абзаково» в Челябинской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами