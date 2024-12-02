Подмосковные сноубордисты взяли 3 медали на Кубке России

Спортсмены из Подмосковья получили 3 медали на 1 и 2 этапах Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Сноубордистка Варвара Артюхова заработала 2 золотые медали в «параллельном слаломе» среди женщин, а в мужских соревнованиях Дмитрий Карлагачев завоевал бронзу.

Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду прошли с 28 по 30 ноября на ГЛЦ «Абзаково» в Челябинской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».