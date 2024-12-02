Форум РВК назвали ключевой площадкой для обсуждения развития венчурного рынка России

Российский венчурный рынок демонстрирует значимый рост в текущем году, технологические компании активно привлекают инвестиции. Об этом рассказал генеральный директор Российской венчурной компании (РВК) Анатолий Браверман на форуме «Инвестиции в быстрорастущие технологические компании. Приоритеты государства, инвесторов и управляющих», организованном и проведенным РВК и Министерством экономического развития РФ.

Участниками форума стали руководители Министерства экономического развития РФ, Министерства цифрового развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ведущие управляющие и инвесторы венчурных фондов, представители компаний и корпораций. Они отметили значимый рост интереса к производству импортозамещающей продукции в стране.

«Задача государства – дать ответ на вызовы и обеспечить гарантии развития венчурного рынка как ключевого участника экономики, способного предоставить необходимое финансирование для этих проектов, содействовать их скорейшей коммерциализации и выходу компаний на производственные мощности», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его мнению, в том числе от этого зависит устойчивость экономического роста и выполнение поставленных президентом задач по достижению технологического лидерства.

«Поэтому для нас особенно важен прямой и открытый диалог со всеми, кто участвует в этой работе», — добавил он.

На мероприятии обсудили влияние венчурной индустрии на экономическое и технологическое развитие страны, а также эффект от мер государственной поддержки и регулирования сектора.

Как отметил Браверман, площадка форума дает возможность для активной коммуникации между государством, бизнесом и экспертным сообществом, более интенсивного притока капитала в сферу венчурного инвестирования, поддержки перспективных проектов и малых компаний.

«Помимо непосредственно инвестиций РВК, входящая в группу РФПИ, оказывает поддержку и с точки зрения наращивания управленческих компетенций: совместно с Минэкономразвития создана Академия РВК для молодых управляющих, ориентированная на профессиональных участников венчурной индустрии, финансистов и инвесторов, желающих в своей работе сфокусироваться на венчурном рынке и технологическом предпринимательстве», — сказал он.