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В 80 парках Подмосковья открыли зимний сезон

Более 120 тыс. человек посетили открытие зимнего сезона в парках Подмосковья

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Министерство культуры и туризма Московской области

Более 120 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили «Открытие зимнего сезона» в 80 парках региона 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Как отметили в ведомстве, на мероприятиях открыли 47 резиденций Деда Мороза, 111 почтовых ящиков, а также на 138 елках зажгли новогодние огни.

Для гостей провели концерты, различные представления и открыли ярмарки.

Также для детей провели интерактивы «Новогодние приключения в сети».

Мероприятия организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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