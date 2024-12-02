Дерматолог предупредила о вреде грязных подушек

Пуховые подушки вредны для здоровья из-за большого количества размножающихся в них бактерий и вирусов, а также отсутствия возможности их постирать. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«Во-первых, нужно уходить уже от пуховых подушек, потому что это биологический материал, в котором собираются и размножаются с очень большой легкостью бактерии, микроорганизмы, вирусы и так далее. Во-вторых, их нельзя стирать — в отличие от синтепоновых подушек. Отдельный разговор — это ортопедические подушки. Но в любом случае, лучше иметь те подушки, которые вы или меняете часто, или можете сдавать в химчистку, или их можно стирать в стиральной машине», — сказала она.

Галлямова добавила, что от грязных подушек на коже могут возникать гнойнички и аллергические реакции.

«Старые подушки вредны. Подушка очень хорошо впитывает жир с кожи волосистой части головы. А жир, как мы знаем, — это хорошая питательная среда для различных микроорганизмов, бактерий, вирусов. Вы можете передавать инфекцию, сами создавать условия для инфекции, которая будет развиваться, например, на лице. Поэтому подушка должна быть в чистоте. Когда человек спит, температура поднимается, что тоже условие для размножения бактерий и вирусов. Вы находитесь на подушке продолжительное время, мешая проветриванию и создавая условия для того, чтобы бактерии и вирусы проявили свои патогенные свойства. Чистота подушки очень важна, потому что вы находитесь на ней достаточно длительное время, и ваша кожа соприкасается. И если там находятся инфекции или условия для инфекций, может быть что угодно с кожей. Развитие демодекоза очень часто бывает от перьевых грязных подушек, могут различные гнойнички появляться на коже периодически. Конечно, аллергические реакции часто мы видим и при пуховых подушках, они именно на биологический материал развиваются, а это пух», — добавила она.

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