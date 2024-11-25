Сомнолог рассказал о феномене прокрастинации в ущерб сну

Бессонница может быть связана с феноменом прокрастинации отхода ко сну, когда человек по каким-то причинам боится ложиться спать. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин. Он отметил, что чаще всего прокрастинация возникает у людей, которые «живут не своей жизнью» и «протестуют» перед сном, отвоевывая время на свои желания.

«Феномен прокрастинации отхода ко сну является одной из форм прокрастинации, откладывания чего-то на потом. Это, с одной стороны, расстройство, которое говорит о том, что человек чего-то боится. Например, это связано со страхами ночи, темноты, не заснуть, чего-то не успеть, впустую тратить время, не вырубиться. Также прокрастинация отхода ко сну является формой прокрастинации, связанной с образом жизни. Это значит, что люди настолько живут не своей жизнью, часто они подчинены каким-то требованиям, суетятся, жертвуют своим временем, что, когда наступает вечер и ночь, происходит протестное поведение, которое выражается в том, что человек лежит в кровати, делает все, что хочет, ест, играет, то есть отсрочено уходит в сон, например, в два-четыре часа ночи. И часто такие люди говорят о том, что это их время, когда они могут пожить своей жизнью. Прокрастинация отхода ко сну, длительное время откладывания сна является формой протеста, чтобы отвоевать свое время, чтобы наконец-то было только мое время и чтобы все от меня отстали», — сказал он.

Мелехин уточнил, что расстройство также может возникать у человека с депрессией. Врач добавил, что иногда люди не могут уснуть, пока не поглотят большое количество информации и не сделают все дела — это говорит о «внутренней гонке».

«Также прокрастинация отхода ко сну чаще всего наблюдается в структуре депрессий, особенно расставаний. То есть, когда человек расстается, он не может больше заснуть без этого человека, не понимает, зачем спать. Есть одна форма, когда, наоборот, люди при депрессии очень много спят, но есть такие формы депрессии, депрессия покинутости или депрессия при расставании с партнером, когда человек не хочет спать, потому что он не получает удовольствие от сна, не может спать без этого человека. Он откладывает, изматывает себя различными видами деятельности. И, как говорят такие пациенты, вырубаются где попало. Также прокрастинация отхода ко сну сопровождается тем, что человек длительное время изматывает себя поглощением сенсорной информации. Мне такие пациенты рассказывают, что они засыпают только тогда, когда изматывают себя большим количеством информации, когда вообще уже падает им на лицо телефон, и они засыпают. Человек не может заснуть, пока не поглотит какое-то количество информации, не сделает все дела, то есть он тоже откладывает время отхода ко сну, потому что есть какая-то внутренняя гонка», — добавил он.

Ранее сомнолог посоветовал не оставаться в постели при бессоннице.