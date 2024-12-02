17-летняя мать вырезала сердце младенцу и копала ему яму во дворе

В США родственник пришел к 17-летней девушке и застал ее за выкапыванием ямы для новорожденного ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Мариетте. По словам самой девушки, она родила в своей постели, после чего хотела перерезать пуповину, но травмировала младенца. После этого она использовала складной нож, чтобы вырезать ему сердце. Затем американка отправилась во двор, чтобы выкопать яму, там ее заметил родственник.

После этого на место приехали полицейские. В доме они нашли «явно раненого» мальчика, но помочь ему не смогли.

«Следователи работали весь вечер, чтобы определить, что именно стало причиной всего этого», – поделились в правоохранительных органах.

Подростка оперативно арестовали, после чего направили в больницу для оказания медицинской помощи. На данный момент она находится под стражей без права внесения залога.

Ранее в Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре.