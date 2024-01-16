Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России призвали организовать бесплатные наркодиспансеры для алкозависимых

Общественник Ковалев: россиянам нужна бесплатная помощь для лечения алкозависимости

close
100%
Frank Roder/ Global Look Press

В России необходимы жесткие меры для сокращения количества людей, страдающих алкогольной зависимостью, убежден общественный деятель Андрей Ковалев. В качестве примера он привел действовавшие раньше в стране наркологические диспансеры и призвал организовать бесплатную помощь алкозависимым.

«Сократить число людей с зависимостью можно только с помощью каких-то драконовских методов, — заявил Ковалев телеканалу «360». — Самое страшное во всей этой истории — это люди, страдающие запоями. Раньше для таких людей были наркодиспансеры, где их изолировали и жестко лечили».

В подобных наркодиспансерах людям вшивали сильнодействующие препараты — торпеды, которые в сочетании с алкоголем приводили к летальному исходу, вспомнил общественник. По его мнению, это была эффективная мера.

«Сейчас таких наркологических диспансеров нет. И поэтому лечение остается за семьей или самим пациентом», — констатировал эксперт.

Ковалев призвал организовать в России бесплатную помощь в центрах, куда могли бы обращаться близкие страдающих алкогольной зависимостью людей и отправлять их на лечение.

Напомним, по данным Росстата, в России впервые за десять лет выросло число случаев алкогольной зависимости среди граждан. Так, в 2022 году впервые выявили 54,2 тыс. человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость». Эксперты связывают это с несколькими факторами, в том числе – пандемией, социально-экономическими трудностями и усилением геополитических противостояний.

Ранее врач-нарколог призвал вернуть лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами