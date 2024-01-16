В России призвали организовать бесплатные наркодиспансеры для алкозависимых

В России необходимы жесткие меры для сокращения количества людей, страдающих алкогольной зависимостью, убежден общественный деятель Андрей Ковалев. В качестве примера он привел действовавшие раньше в стране наркологические диспансеры и призвал организовать бесплатную помощь алкозависимым.

«Сократить число людей с зависимостью можно только с помощью каких-то драконовских методов, — заявил Ковалев телеканалу «360». — Самое страшное во всей этой истории — это люди, страдающие запоями. Раньше для таких людей были наркодиспансеры, где их изолировали и жестко лечили».

В подобных наркодиспансерах людям вшивали сильнодействующие препараты — торпеды, которые в сочетании с алкоголем приводили к летальному исходу, вспомнил общественник. По его мнению, это была эффективная мера.

«Сейчас таких наркологических диспансеров нет. И поэтому лечение остается за семьей или самим пациентом», — констатировал эксперт.

Ковалев призвал организовать в России бесплатную помощь в центрах, куда могли бы обращаться близкие страдающих алкогольной зависимостью людей и отправлять их на лечение.

Напомним, по данным Росстата, в России впервые за десять лет выросло число случаев алкогольной зависимости среди граждан. Так, в 2022 году впервые выявили 54,2 тыс. человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость». Эксперты связывают это с несколькими факторами, в том числе – пандемией, социально-экономическими трудностями и усилением геополитических противостояний.

Ранее врач-нарколог призвал вернуть лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков.