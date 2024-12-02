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Комиссаров отметил востребованность конкурса «Лидеры России. Политика»

На участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» подано более 5 тыс. заявок

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Более пяти тысяч претендентов подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» за пять суток с момента его запуска. Об этом сообщается в Telegram-канале конкурса.

«К 12:00 2 декабря их количество составило 5 012 человек. Такая активность подтверждает высокую востребованность проекта по отбору лидеров публичной политической сферы, подчеркивают организаторы и эксперты», — говорится в сообщении.

Ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, претенденты подают заявки на участие очень активно.

«Это означает, что его ждали и в нем заинтересованы. Причем не только состоявшиеся специалисты, но и молодые эксперты из отрасли», — добавил он.

По его мнению, участников будет ждать высокая конкуренция на этапах отбора, что позволит сформировать сильный набор лидеров.

Как отметила наставник конкурса, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, по итогам конкурса все участники получат видимые бонусы к профессиональному и личностному развитию. Она подчеркнула, что это касается не только финалистов, которые пройдут курс обучения в Высшей школе государственного управления президентской академии.

«Каждый из этапов конкурса предполагает работу над собой, тесты для оценки лидерского потенциала, знаний и опыта. Методическая база проекта очень сильная, она основана на реальных практиках – все это поможет в любом случае лучше понять и оценить свои возможности», — сказала Гумерова.

Напомним, 27 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске второго сезона конкурса. Регистрация участников продлится до 24 января 2025 года. Стать участником отбора могут граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет, имеющие законченное среднее профессиональное или высшее образование и обладающие желанием и готовностью заниматься общественно-политической деятельностью.

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