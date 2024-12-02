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Подросток нашел тело сестры, а затем мать с инсультом

В Малайзии подросток нашел тело сестры, а затем мать с инсультом

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Chris Jung/Global Look Press

В Малайзии 14-летний юноша стал свидетелем трагедии: его сестра умерла при невыясненных обстоятельствах, одновременно с этим у матери случился инсульт. Об этом сообщает New Strait Times.

Инцидент произошел в штате Келантан, который находится в зоне затопления, вызванного наводнением в регионе.

По словам подростка, 30 ноября его девятилетняя сестра жаловалась на сильную боль в шее и сильно плакала до полуночи. Позже ночью у ребенка, предположительно, случились судороги. В этот момент старший брат находился рядом с сестрой и пытался оказать помощь. Мать детей, как отметил юноша, также проснулась, и почитала им главы из Корана, после чего его сестра якобы успокоились.

Все разошлись спать, а на следующее утро подросток нашел сестру бездыханной, лежащей лицом в пол у входа в комнату матери. Он попытался поднять девочку, но обнаружил, что ее тело окоченело. Мальчик поспешил позвать на помощь родительницу, но мать, как он отметил, как будто бы находилась без сознания. Юноша предположил, что у женщины случился инсульт.

Юноша позвонил отцу, которого не было дома, а затем обратился к жителям села — они помогли эвакуировать тело его сестры в город по затопленным районам. Женщину, которая так и не пришла в сознание, доставили в местную больницу.

Ранее британка умерла в самолете на глазах у детей во время перелета на родину.

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