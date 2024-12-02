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Россиянин избил пожилого отца, который уснул, приглядывая за внуком

В Калужской области сын жестоко избил пьяного отца и получил 9 лет колонии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Обнинска получил девять лет колонии за жестокое избиение пьяного отца, пенсионер следил за внуком и уснул. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калужской области.

По данным следствия, в декабре 2018 года обвиняемый вместе с женой пришли в квартиру отца. Мужчина увидел, что пьяный пенсионер, которого он попросил присмотреть за малолетним внуком, спит, а ребенок предоставлен сам себе.

В порыве гнева мужчина избил пенсионера, схватил его за шею и начал трясти. После этого они вместе с женой и сыном покинули место происшествия. Спасти пострадавшего не смогли.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сын пожилого человека стал главным подозреваемым, но его активно защищала супруга, женщина несколько раз меняла показания, пытаясь выгородить мужа. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее россиянин избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого.

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