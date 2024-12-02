Во Владивостоке хирурги спасли пациента с крупной кистой на единственной почке

Медики Тысячекоечной больницы Владивостока провели сложную операцию и спасли мужчину, на единственной почке которого образовалась киста внушительных размеров. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

52-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на здоровье. В ходе обследования врачи обнаружили на его почке кисту крупного размера.

«Ранее пациенту была удалена левая почка вследствие онкологического заболевания. На оставшейся правой почке образовалась крупная киста диаметром 6 см, которая оказывала давление на печень и значительно снижала качество жизни пациента», — рассказал заведующий урологическим отделением Николай Вечерка.

Хирурги успешно провели сложную лапароскопическую операцию. Киста располагалась в труднодоступном месте — между печенью и правой почечной артерией. Спустя два дня после хирургического вмешательства мужчина был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

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