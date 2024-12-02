Россиянин передал сожительнице в больницу шприц с героином под видом «терапии от ВИЧ»

Житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о наркотиках, когда принес сожительнице в больницу шприц, наполненный героином. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в больнице № 7 в Екатеринбурге, в один из дней к пациентке, лежавшей в отделении гнойной хирургии, пришел посетитель. После его ухода врачи обнаружили, что гость передал женщине шприц с неизвестным веществом. Пациентка сообщила врачам, что это якобы терапия от ВИЧ.

Персонал медицинского учреждения обратился в правоохранительные органы, по результатам экспертизы было установлено, что в шприце находился героин. В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, в отношении ранее судимого 44-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

До этого сообщалось, что на Сахалине завели уголовное дело на адвоката, пытавшегося передать наркотики в колонию. Юрист пытался пронести два свертка с наркотиком растительного происхождения на территорию ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Сахалинской области.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.