Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин передал сожительнице в больницу шприц с героином под видом «терапии от ВИЧ»

URA.ru: в Екатеринбурге мужчина принес сожительнице в больницу шприц с героином

close
Shutterstock

Житель Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о наркотиках, когда принес сожительнице в больницу шприц, наполненный героином. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в больнице № 7 в Екатеринбурге, в один из дней к пациентке, лежавшей в отделении гнойной хирургии, пришел посетитель. После его ухода врачи обнаружили, что гость передал женщине шприц с неизвестным веществом. Пациентка сообщила врачам, что это якобы терапия от ВИЧ.

Персонал медицинского учреждения обратился в правоохранительные органы, по результатам экспертизы было установлено, что в шприце находился героин. В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, в отношении ранее судимого 44-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

До этого сообщалось, что на Сахалине завели уголовное дело на адвоката, пытавшегося передать наркотики в колонию. Юрист пытался пронести два свертка с наркотиком растительного происхождения на территорию ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Сахалинской области.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами