В Москве презентовали полное собрание «Российской исторической энциклопедии»

«Российская историческая энциклопедия» — это уникальный продукт, который является маркером состояния исторической мысли и того, что думают профессиональные ученые-историки о тех или иных событиях и людях. Об этом на состоявшейся в Москве презентации полного собрания энциклопедии заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

Помощник главы государства заявил о высоком качестве энциклопедии.

Он добавил, что собрание энциклопедии есть как в бумажном виде — его можно приобрести целиком или по частям, так и в электронном, уточнив, что проект представлен на специализированном портале история.ру.

Мединский напомнил, что проект был задуман в 2014 году, а первые тома вышли в 2017 году.

Председатель РВИО подчеркнул, что в настоящее время энциклопедию активно популяризируют.

«Мы уже думали вместе с министерством образования, как сделать эту энциклопедию доступной и включить ее в систему высшего образования, затем энциклопедия доступна на портале histrf.ru», — сообщил он.

Идею направить энциклопедию в страны СНГ Мединский назвал замечательной, уточнив, что он начнет ее реализовывать в ближайшее время.

«Отвезу ее в Казахстан нашим коллегам-ученым», — сказал помощник президента РФ.

По его словам, энциклопедия охватывает почти весь период развития человечества, все исторические эпохи. Каждый том включает более тысячи статей, содержащих ссылки на актуальные исследования и исторические источники, а также иллюстративный и картографический материал.

Мединский убежден, что энциклопедия отражает современный уровень развития исторической науки, представляя новые интерпретации событий прошлого.

Всего в рамках серии вышло 14 книг, последние четыре из которых — сдвоенные сборники.

Научными редакторами направлений выступают известные ученые, сотрудники института всеобщей истории РАН и члены Российского исторического общества, в состав авторского коллектива входят авторитетные российские и зарубежные историки.